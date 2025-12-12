Paralizzati dal nebbione Visibilità di appena 40 metri si ferma anche il traghetto

Una fitta nebbia ha avvolto gran parte della provincia, riducendo drasticamente la visibilità a circa 40 metri. Le condizioni atmosferiche hanno causato disagi e rallentamenti, coinvolgendo anche il traffico marittimo con l’arresto del traghetto. La giornata si è caratterizzata per un’atmosfera ovattata e difficili condizioni di guida e circolazione.

Ieri buona parte della nostra provincia ha dovuto fare i conti con una nebbia particolarmente fitta, con visibilità che in mattinata, soprattutto nell’entroterra, non superava addirittura i 40-50 metri. Le corse del traghetto di Porto Corsini sono state sospese per alcune ore. Come osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "segnatamente alla provincia di Ravenna, nella mattinata odierna (ieri per chi legge, ndr) tutto il territorio della Bassa Romagna, soprattutto l’area compresa tra Lavezzola, Conselice, Voltana, Filo e Alfonsine, nonché a Ravenna, in parte del Faentino e lungo la costa nordorientale, il ‘muro’ di nebbia è stato davvero notevole, dissolvendosi in parte nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paralizzati dal nebbione. Visibilità di appena 40 metri, si ferma anche il traghetto

Cerca Video Caricamento del Video...

Paralizzati dal nebbione. Visibilità di appena 40 metri, si ferma anche il traghetto - Ieri mattina disagi non solo sulle strade di tutta la provincia ma anche in acqua sulla linea. Come scrive ilrestodelcarlino.it