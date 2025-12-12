Papà Michele e il mutismo dei giudici giapponesi L’udienza in tribunale | Non so quando rivedrò i miei figli

L'articolo racconta la difficile vicenda di Michele, un padre forlivese di 42 anni, che da oltre un mese attende risposte dai giudici giapponesi riguardo al suo diritto di rivedere i figli. Un silenzio che pesante e inquietante, testimonianza di un'ingiustificata attesa e di un sistema giudiziario apparentemente insensibile alle emozioni e ai diritti di un genitore.

Forlì, 12 dicembre 2025 – Michele non ha avuto risposte. Inghiottite dal silenzio apatico dei giudici giapponesi, le domande ribollono tuttavia ancora, dolorose, nella gola del 42enne forlivese che da 42 giorni non vede i suoi figli. Spariti a fine ottobre, assieme alla madre giapponese. Dileguata coi bimbi. “Perché mia moglie se n’è andata coi mie figli? E voi giudici ritenete che il Giappone stia rispettando i diritti dei bambini?”. Domande raggelate dalla freddezza muta e incurante dei togati nipponici. Famiglia bloccata fuori casa per una frana, arrivano i vigili del fuoco: cos’è successo Il padre: “Non mi hanno dato nessuna risposta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Papà Michele e il mutismo dei giudici giapponesi. L’udienza in tribunale: “Non so quando rivedrò i miei figli”

