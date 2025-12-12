Papa Leone sul Natale | Evitiamo lo shopping dopante invitiamo a cena un povero o una persona sola

Papa Leone invita i fedeli a vivere il Natale con semplicità e spiritualità, evitando gli acquisti sfrenati e consumistici. Rispondendo a una lettera di uno psicologo salernitano, il Papa propone di dedicare il tempo delle festività a gesti di solidarietà, come invitare a cena una persona sola o un povero, per riscoprire il vero significato del Natale.

Rispondendo alla lettera di uno psicologo 40enne della provincia di Salerno, Papa Leone ha invitato i fedeli a non praticare "lo shopping dopante" durante le feste di Natale. "Invitate invece a cena una famiglia povera o una persona che resterà sola". Fanpage.it

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "A Natale evitiamo lo shopping dopante, invitiamo un povero alla cena" - Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: "Evitiamo lo shopping dopante". napolimagazine.com

Natale sobrio e solidale: l'appello di Papa Leone XIV - Il Pontefice esorta a evitare lo "shopping dopante" e a trasformare i doni in segni di bellezza e speranza. italiaoggi.it

Papa Leone: "A Natale evitiamo lo shopping dopante e accogliamo le povertà" #natale #papaleone #shopping X.com

Qualche giorno fa abbiamo avuto il privilegio di incontrare Papa Leone XIV in udienza. Un momento di grande luce e ispirazione, che ci ha accompagnato verso il concerto con i poveri: un invito a mettere la musica al servizio degli ultimi, con gratitudine e cuor - facebook.com Facebook