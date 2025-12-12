Papa Leone | A Natale evitiamo lo shopping dopante invitiamo un povero alla cena

Papa Leone invita i fedeli a riflettere sul significato autentico del Natale, suggerendo di mettere da parte lo shopping compulsivo e dedicarsi invece a gesti di solidarietà. In risposta a un lettore di

Rispondendo a un lettore della rivista "Piazza San Pietro", Prevost suggerisce ai fedeli di aprire le loro case agli ultimi in occasione delle festività.

Papa Leone: "A Natale evitiamo lo shopping dopante e accogliamo le povertà" - Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: "Evitiamo lo shopping dopante". Secondo msn.com

