Papa Leone | A Natale evitiamo lo shopping dopante e accogliamo le povertà

In un messaggio di attenzione e solidarietà, papa Leone invita i fedeli a riflettere sul vero significato del Natale. Rispondendo a un lettore di

Rispondendo a un lettore della rivista "Piazza San Pietro", Prevost suggerisce ai fedeli di aprire le loro case agli ultimi in occasione delle festività.

