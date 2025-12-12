Papà colpito da ictus il figlio di 8 anni canta con lui per aiutarlo a recuperare la parola

Un video virale su TikTok mostra un bambino di 8 anni che canta e parla con suo padre, colpito da un ictus. La scena testimonia l’affetto e la determinazione del giovane nel supportare il genitore nel percorso di recupero della parola, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà.

Un video diventato virale su TikTok ha ripreso la scena di un bimbo di 8 anni mentre parla e canta con il padre, reduce da un ictus che ha fortemente compromesso la sua capacità di comunicare. Fanpage.it Un 50enne colpito da ictus dopo aver consumato 8 energy drink al giorno. Gli esperti avvertono sui rischi di caffeina e taurina - facebook.com facebook