Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova eletto vicepresidente di Assologistica

Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova, è stato eletto vicepresidente nazionale di Assologistica durante l'assemblea generale tenutasi a Milano. L'elezione rappresenta un riconoscimento del suo ruolo nel settore logistico e rafforza il legame tra Interporto Padova e le attività dell'associazione.

Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto questa mattina a Milano nel corso dell'assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale. L'assemblea di oggi ha rinnovato il direttivo dell'associazione a Umberto Ruggerone che ha guidato l'associazione che.

