Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova eletto vicepresidente di Assologistica

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Pandolfo, vicedirettore di Interporto Padova, è stato eletto vicepresidente nazionale di Assologistica durante l'assemblea generale tenutasi a Milano. L'elezione rappresenta un riconoscimento del suo ruolo nel settore logistico e rafforza il legame tra Interporto Padova e le attività dell'associazione.

Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto questa mattina a Milano nel corso dell’assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale. L’assemblea di oggi ha rinnovato il direttivo dell’associazione a Umberto Ruggerone che ha guidato l’associazione che. Padovaoggi.it

paolo pandolfo vicedirettore interportoAssologistica: Paolo Pandolfo (Interporto Padova) eletto vicepresidente - (FERPRESS) – Padova, 12 DIC – Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto questa  mattina a Milano nel corso dell’Assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale ... ferpress.it

paolo pandolfo vicedirettore di interporto padova eletto vicepresidente di assologistica

© Padovaoggi.it - Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova eletto vicepresidente di Assologistica

EVENTO DI APERTURA

Video EVENTO DI APERTURA