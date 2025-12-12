paolo arlandini nominato nel cda di erg

Il Consiglio di Amministrazione di Erg ha annunciato la nomina di Paolo Arlandini come nuovo membro non esecutivo e componente del Comitato strategico. La sua presenza rafforza il management aziendale e si inserisce in un percorso di sviluppo strategico volto a consolidare la posizione dell'azienda nel settore.

Il Cda di Erg ha nominato Paolo Arlandini nuovo Consigliere di amministrazione non esecutivo e membro del Comitato strategico. Prenderà il posto di Luca Bettonte, consigliere che lo scorso 14 novembre si è dimesso. Attualmente Arlandini, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, non detiene azioni della società. Il nuovo consigliere è stato valutato come non indipendente, in base alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana. Lettera43.it

