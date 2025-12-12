Paolo Ardoino Tether annuncia | Se riusciremo a comprare la Juventus investiremo 1 miliardo di euro nel club

Paolo Ardoino di Tether ha dichiarato che, qualora riuscissero ad acquisire la Juventus, prevedono di investire fino a un miliardo di euro nel club. La notizia ha suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi sulla possibile operazione di acquisto.

. Il messaggio dell’imprenditore. Il clamore suscitato dall’ offerta di acquisto per la Juventus ha trovato la sua conferma ufficiale direttamente dal vertice di Tether. È stato Paolo Ardoino, il CEO della società d’investimento e secondo azionista del club, a comunicare l’invio della proposta a Exor attraverso il proprio profilo sulla piattaforma X. L’annuncio social e l’obiettivo di riportare il club alla gloria. L’imprenditore ha utilizzato i canali social per rendere nota l’iniziativa e per dichiarare apertamente l’intenzione di investire ingenti risorse nel progetto bianconero. Juventusnews24.com

Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club" - Paolo Ardoino, CEO di Tether, è intervenuto sui suoi social per fare chiarezza sulla questione Exor, dopo la smentita del portavoce di quest'ultima. tuttomercatoweb.com

Tether vuole comprare la Juve: chi è Ardoino e cosa fa l'azienda leader di cryptovalute - "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. tuttomercatoweb.com

"Fiat Lux" — Sia fatta la luce. Live dal palco principale del Plan ? Forum di Lugano, @paoloardoino tiene un keynote potente e visionario, facendo luce sul futuro della tecnologia, della finanza e della libertà. Un discorso imperdibile sulla filosofia che guida la r x.com

Secondo Bloomberg, la società guidata da Paolo Ardoino ha bloccato gli azionisti che volevano vendere i loro titoli a forte sconto - facebook.com facebook