Paolo Ardoino Tether annuncia | Se riusciremo a comprare la Juventus investiremo 1 miliardo di euro nel club

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Ardoino di Tether ha dichiarato che, qualora riuscissero ad acquisire la Juventus, prevedono di investire fino a un miliardo di euro nel club. La notizia ha suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi sulla possibile operazione di acquisto.

. Il messaggio dell’imprenditore. Il clamore suscitato dall’ offerta di acquisto  per la  Juventus  ha trovato la sua conferma ufficiale direttamente dal vertice di  Tether. È stato  Paolo Ardoino, il  CEO  della società d’investimento e secondo azionista del club, a comunicare l’invio della proposta a  Exor  attraverso il proprio profilo sulla piattaforma X. L’annuncio social e l’obiettivo di riportare il club alla gloria. L’imprenditore ha utilizzato i canali social per rendere nota l’iniziativa e per dichiarare apertamente l’intenzione di investire ingenti risorse nel progetto bianconero. Juventusnews24.com

Gestire 160 MILIARDI Paolo Ardoino: Dalle Crypto alla Juventus

