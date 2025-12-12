Panettone artigianale nei forni di Bologna tipi e prezzi | mini salato senza glutine dedicato a San Petronio

Bologna si afferma come una delle mete preferite per scoprire il panettone artigianale, con offerte che spaziano da varianti mini, salate e senza glutine, fino a edizioni dedicate a San Petronio. Nonostante non sia una tradizione locale, la città si distingue per la qualità e la creatività nella produzione di questo dolce natalizio, attirando appassionati e buongustai.

Non è una tradizione bolognese, ma ormai la nostra città è diventata specialista nella produzione del dolce natalizio. Si può tranquillamente dire che ogni quartiere ha il suo 're dei lievitati' da quelli più tradizionali alle nuove proposte per i curiosi. Dove trovare il più economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panettone artigianale nei forni di Bologna, tipi e prezzi: mini, salato, senza glutine, dedicato a San Petronio

Forno Brisa compie 10 anni, la collezione di panettoni dal dolce al salato - Il 6 dicembre Forno Brisa compie dieci anni e, in vista del Natale, festeggia questo importante traguardo ristampando tutte le confezioni storiche dei propri panettoni e sfornando alcuni gusti storici ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sull’Appennino bolognese la festa paesana dove puoi comprare panettone appena sfornato - Non capita spesso di poter scegliere il panettone ancora caldo, appeso a testa in giù, ma il 14 dicembre c’è una possibilità a Monghidoro, tra polenta e vin brûlé. Secondo bolognatoday.it

COTTURA PANETTONE CON FORNO MORELLO FRV 100

