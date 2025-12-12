Pandori sotto l’albero | la solidarietà dell’Associazione Giovani Diabetici arriva in Pediatria

12 dic 2025

Anche quest’anno, l’Associazione Giovani Diabetici rinnova la propria solidarietà portando doni natalizi sotto l’albero della Pediatria del Policlinico di Modena, dimostrando attenzione e vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un periodo di festa.

