pandev e cerci alla confederation cup di calcio a otto a roma

La Confederation Cup di calcio a otto torna a Roma, portando in città un evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana. L’appuntamento, previsto per il 13 e 14 dicembre al circolo “Stella Azzurra”, vedrà protagonisti giocatori di rilievo come Pandev e Cerci, offrendo due giornate di calcio e spettacolo nel cuore della Capitale.

Torna nella Capitale la Confederation Cup, l’evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana presieduta da Andrea Montemurro in programma il 13 e 14 dicembre presso il circolo “Stella Azzurra” di Roma. Due giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura per un evento dedicato al calcio 8 nazionale e internazionale: l’evento dedicato alle nazionali vedrà in campo Italia, Macedonia, Serbia e Romania mentre quello dedicato ai club avrà protagoniste Inter, Lazio, Roma e Treviso. Sul fronte delle Nazionali, la manifestazione ospiterà il meglio del calcio 8 con in campo giocatori simbolo del grande calcio come: Davide Moscardelli, Amato Ciciretti, Alessio Cerci, Gaetano D’Agostino, Goran Pandev e molti altri. Lapresse.it

Calcio a 8, Roma accende la Confederation Cup: in campo anche Pandev e Cerci

Calcio a 8, Roma accende la Confederation Cup: in campo anche Pandev e Cerci - Il 13 e 14 dicembre presso il circolo “Stella Azzurra” di Roma con Inter, Lazio, Roma e Treviso, con le nazionali di Italia, Macedonia, Serbia e Romania (in campo anche Pandev e Cerci) ... tuttosport.com

Roma ospita la Confederation Cup: Inter, Lazio, Roma e Treviso in campo con le nazionali - Il grande calcio torna protagonista nella Capitale con la Confederation Cup, l’evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana presieduta da Andrea Montemurro in programma il 13 ... msn.com

Calcio a 8, Roma accende la Confederation Cup: in campo anche Pandev e Cerci x.com

Calcio a 8, Roma accende la Confederation Cup: in campo anche Pandev e Cerci - facebook.com facebook