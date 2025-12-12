Pamela Camassa rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale dopo Bisciglia | Nessuna rinascita sto benissimo

Pamela Camassa rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale, svelando il suo stato attuale dopo la rottura con Filippo Bisciglia e l’ingresso nella sua vita di Stefano Russo. In un’intervista, l’attrice conferma di essere serena e di non aver attraversato alcuna rinascita, sottolineando il suo benessere e la volontà di mantenere la privacy sulla sua sfera privata.

Pamela Camassa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura con Filippo Bisciglia e dopo l'arrivo nella sua vita di Stefano Russo, nuovo compagno lontano dai gossip: "Nessuna rinascita, sto benissimo". Fanpage.it

