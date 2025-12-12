pallavolo a2 emma villas attesa a lagonegro

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara per la trasferta di domenica a Lagonegro, continuando la propria preparazione in vista della partita di serie A2 di pallavolo. La squadra lavora intensamente per affrontare al meglio questa sfida, mantenendo alta la concentrazione e l’attenzione sui dettagli.

Prosegue la preparazione in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena in vista della lunga trasferta in programma domenica. Il sodalizio toscano, infatti, affronterà la neo promossa Rinascita Lagonegro alle 18 (diretta DAZN) nella cittadina in provincia di Potenza. La formazione guidata da coach Petrella, dopo aver analizzato la partita persa in tre set contro la Consar Ravenna, ha ricominciato già martedì a lavorare sul taraflex del PalaParenti di Santa Croce con l’obiettivo di affrontare al meglio questa decima e importante giornata di campionato. Gli ex di questa gara sono diversi. Tra le fila dei biancorossoblù il palleggiatore Roberto Mastrangelo che ha vestito la casacca dei lucani dal 2022 al 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net