Pallamano femminile Marconi prima in A2 Ma Sportinsieme c’è

Il Marconi Jumpers si conferma leader incontrastato nel girone C di Serie A2 femminile di pallamano, grazie a un avvio perfetto con cinque vittorie su cinque incontri. La squadra castelnovese domina il campionato, mantenendo un margine di quattro punti sulle rivali e consolidando la propria posizione di vertice.

Dominio del Marconi Jumpers (10) in Serie A2 femminile. La formazione castelnovese guarda tutte le rivali dall’alto nel girone C, con un ruolino di marcia da 5 vittorie in altrettanti match, che le valgono il +4 sulle inseguitrici. Forti del secondo miglior attacco del girone, ma soprattutto della difesa meno battuta, Bassoli e compagne non conoscono ostacoli. Nel terzetto che occupa il secondo posto, oltre a Romagna e Pallamano, c’è la Casalgrande Sportinsieme (6), nata in estate dalla collaborazione tra la società ceramica e Castellarano: "Il primo posto di Castelnovo non mi sorprende, perché ha un organico di pregevole qualità e di buona esperienza - spiega Valentina Bonacini, portiere casalgrandese - Peccato perché nel derby del 22 novembre abbiamo gettato al vento troppe occasioni da rete, finendo per perdere 28-22". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net