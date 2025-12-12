Palinsesti TV 21-27 dicembre | film show e grandi appuntamenti di Natale sulle principali reti

Scopri i palinsesti TV dal 21 al 27 dicembre 2025, con un ricco calendario di film, show musicali e programmi speciali dedicati al Natale. La settimana si anima di grandi appuntamenti sulle principali reti, offrendo intrattenimento e atmosfera festiva per tutta la famiglia.

La settimana di Natale entra nel vivo e i palinsesti TV dal 21 al 27 dicembre 2025 si colorano di film, show musicali, grandi classici delle feste e appuntamenti speciali. Tra prime visioni, titoli family e programmi cult, le reti generaliste preparano un palinsesto ricco per accompagnare il pubblico verso le festività. Rai e Mediaset puntano su cinema, storici appuntamenti natalizi e programmi-evento, mentre La7, Tv8, Nove e Cielo completano l’offerta con film celebri, show comici e produzioni speciali. Ecco, rete per rete, la programmazione completa della settimana. Palinsesti TV 21-27 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Tivvusia.com