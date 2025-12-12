PALINSESTI 21-27 DICEMBRE 2025 | FILM E SHOW DI NATALE RAI MEDIASET E ALTRI GRUPPI

Ecco un'introduzione di massimo 70 parole per l'articolo: I palinsesti televisivi dal 21 al 27 dicembre 2025 offrono un ricco programma di film, show di Natale e eventi speciali su Rai, Mediaset e altri gruppi. Tra appuntamenti religiosi, concerti, tornei e spettacoli natalizi, le emittenti propongono un calendario vario per tutta la famiglia, con momenti di intrattenimento e solidarietà durante le festività.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e Cielo dal 21 al 27 dicembre 2025 Rai1 D: L’Eredità: Galà per Telethon L: La Voce di Cupido  1ªTv M: Cena di Natale (Clerici) M: A Sua Immagine + Santa Messa (22:00) G: Stanotte a Torino V: Note di Natale (Daniele) S: Festival del Circo di Montecarlo  new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario? Il Torneo L: Tre di Troppo 1ªTv M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: Il Volo G: Concerto di Natale in Vaticano (Panicucci) V: Io Sono Farah 1ªTv S: Il Volo: Tutti per Uno  R Altre segnalazioni vedi pagina 2! Il 2112, ore 17:20 e 00:00 – Telethon Show Il 2312, ore 00:00 – Premio Monica Vitti Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni L: Uno Rosso 1ªTv M: M: G: Il Ritorno di Mary Poppins V: La Bella e la Bestia (live action) S: S. 🔗 Leggi su Bubinoblog

