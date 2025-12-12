Palestra Inter è duello alla Juve per l’esterno | e l’Atalanta si sfrega le mani per l’asta in vista! Il precedente che preoccupa

Inter e Juventus si contendono un importante esterno, mentre l’Atalanta osserva con interesse l’asta in vista. La corsa al giocatore suscita preoccupazioni tra i dirigenti nerazzurri, con il precedente che alimenta le tensioni. Marotta e Ausilio sono in allerta, pronti a fare le proprie mosse in questa sfida di mercato.

Inter News 24 Marotta e Ausilio. Le prestazioni convincenti offerte in questa prima parte di stagione hanno acceso i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato: Marco Palestra. L'esterno attualmente in forza al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, è diventato l'oggetto del desiderio delle due big storiche della Serie A. Sia l' Inter che la Juventus, infatti, stanno monitorando con estrema attenzione la crescita del ragazzo, pronte a darsi battaglia per assicurarsi il suo cartellino.