Palermo sempre ultima in Italia per la differenziata e fra le città che spendono meno in spazzamento

Palermo continua a segnare i record negativi nella gestione dei rifiuti, essendo ultima in Italia per la raccolta differenziata e tra le città che spendono meno in servizi di spazzamento. La crescita della raccolta differenziata rimane stagnante, evidenziando un ritardo rispetto agli obiettivi europei e alle altre realtà italiane, anche all’interno dell’isola.

A Palermo la percentuale di raccolta differenziata cresce troppo poco. Il capoluogo siciliano non solo resta ultimo in Italia fra le città con più di 200 mila abitanti, ma è pure parecchio staccato da tutte le altre realtà - anche quelle dell'Isola - e lontano un abisso dagli obiettivi dell'Ue. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo ultima per raccolta differenziata in Italia, il problema dell'abbandono dei rifiuti

