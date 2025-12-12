Palermo-Sampdoria 1-0 le pagelle | Bani è mostruoso Ranocchia detta bene i tempi

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene una vittoria fondamentale contro la Sampdoria, grazie alla rete di Le Douaron. La partita si è distinta per le prestazioni individuali, con Bani e Ranocchia protagonisti. Con questa vittoria, i rosanero consolidano la loro posizione in classifica, continuando il buon momento di forma iniziato nelle ultime partite.

Una vittoria pesantissima che dà continuità agli ultimi due successi: il Palermo di Pippo Inzaghi batte al Barbera la Samp grazie alla rete di Le Douaron e sale ancora in classifica. Partita di sacrificio da parte di tutti: difesa attenta e ordinata, a centrocampo buona circolazione del pallone. Palermotoday.it

