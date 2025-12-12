Palermo-Sampdoria 1-0 le pagelle | Bani è mostruoso Ranocchia detta bene i tempi
Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene una vittoria fondamentale contro la Sampdoria, grazie alla rete di Le Douaron. La partita si è distinta per le prestazioni individuali, con Bani e Ranocchia protagonisti. Con questa vittoria, i rosanero consolidano la loro posizione in classifica, continuando il buon momento di forma iniziato nelle ultime partite.
Una vittoria pesantissima che dà continuità agli ultimi due successi: il Palermo di Pippo Inzaghi batte al Barbera la Samp grazie alla rete di Le Douaron e sale ancora in classifica. Partita di sacrificio da parte di tutti: difesa attenta e ordinata, a centrocampo buona circolazione del pallone. Palermotoday.it
Sampdoria, amara sconfitta 1-0 a Palermo: preso gol in contropiede, riscossa tardiva e inefficace - Nella ripresa si rivede Pedrola, che al pari di Henderson sfiora il pareggio ... telenord.it
Il Palermo torna a sognare, la Sampdoria sprofonda (1-0): Le Douaron bomber in smoking, Abilgaard confuso - Serie B, il Palermo batte la Sampdoria grazie al gol di Le Douaron e vola in classifica. sport.virgilio.it
All’intervallo il Palermo è avanti 1-0 sulla Sampdoria La cronaca del match https://shorturl.at/P5QAq - facebook.com facebook
#Palermo- #Sampdoria, le formazioni ufficiali x.com
GUIZZO di LE DOUARON, il Palermo è TERZO: Palermo-Sampdoria 1-0 | Serie BKT | DAZN Highlights