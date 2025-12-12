Palermo–Samp la partita | 1-0 | Gli aggiornamenti

Nell'incontro tra Palermo e Sampdoria, il risultato finale è stato di 1-0. Il danese, rientrato dopo l’infortunio alla spalla, si è posizionato al centro della difesa, mentre a centrocampo Benedetti ha superato Cherubini nella corsa per un posto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla partita.

Il danese rientra dopo l'infortunio alla spalla e si piazza al centro della difesa. A centrocampo Benedetti vince il ballottaggio con Cherubini. In attacco la coppia Pafundi-Coda.