Palermo–Samp la partita | 0-0 | Gli aggiornamenti

Nel match tra Palermo e Sampdoria, terminato 0-0, il ritorno in campo del difensore danese dopo l’infortunio alla spalla rappresenta un elemento importante. A centrocampo, Benedetti si afferma su Cherubini nel ballottaggio. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate alla ricerca di punti, offrendo un confronto equilibrato e combattuto sul campo.

Il danese rientra dopo l’infortunio alla spalla e si piazza al centro della difesa. A centrocampo Benedetti vince il ballottaggio con Cherubini. In attacco la coppia Pafundi-Coda. Ilsecoloxix.it

