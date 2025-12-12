Palermo–Samp la partita | 0-0 | Gli aggiornamenti

Nel match tra Palermo e Sampdoria, terminato 0-0, il ritorno in campo del difensore danese dopo l’infortunio alla spalla rappresenta un elemento importante. A centrocampo, Benedetti si afferma su Cherubini nel ballottaggio. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate alla ricerca di punti, offrendo un confronto equilibrato e combattuto sul campo.

Il danese rientra dopo l’infortunio alla spalla e si piazza al centro della difesa. A centrocampo Benedetti vince il ballottaggio con Cherubini. In attacco la coppia Pafundi-Coda. Ilsecoloxix.it “La Sampdoria da due anni mantiene questa costante e un motivo ci sarà. Ricordo come fosse ora, che quando arrivai al Palermo la squadra aveva un punto in sei partite. Parlando con Zamparini gli dissi: ‘Io mi salvo anche all’ultima giornata, ma devi metterti - facebook.com facebook Giornale di Sicilia: “Palermo, con la Samp serve un’altra prova di forza” x.com © Ilsecoloxix.it - Palermo–Samp, la partita: 0-0 | Gli aggiornamenti

TRIPLETTA POHJANPALO, POKERISSIMO Palermo alla capolista: Palermo-Sassuolo 5-3 | Serie BKT | DAZN

Video TRIPLETTA POHJANPALO, POKERISSIMO Palermo alla capolista: Palermo-Sassuolo 5-3 | Serie BKT | DAZN Video TRIPLETTA POHJANPALO, POKERISSIMO Palermo alla capolista: Palermo-Sassuolo 5-3 | Serie BKT | DAZN