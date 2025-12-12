Palermo indagine GHENOS | vasta operazione contro i reati sul patrimonio archeologico

Una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo è in corso dall'alba, nell’ambito dell’indagine “GHENOS”. Coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, l’operazione coinvolge numerosi controlli a livello nazionale e internazionale, mirati a contrastare reati relativi al patrimonio archeologico.

Un intervento coordinato su scala nazionale e internazionale. Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, nell'ambito dell'inchiesta denominata "GHENOS", coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. L'attività prevede l'esecuzione di 45 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti a strutturate associazioni per delinquere radicate nelle province di Catania e Siracusa. Un'azione congiunta e capillare. L'operazione coinvolge numerosi reparti dell'Arma, con il supporto delle unità territoriali, del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri e dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori Sicilia".