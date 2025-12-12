Palazzo di giustizia il magistrato Guglielmo Cataldi lascia dopo trent’anni

Il Palazzo di giustizia di Lecce ha accolto questa mattina l’addio al magistrato Guglielmo Cataldi, che dopo trent’anni di servizio lascia il suo incarico. Un momento di commozione e riconoscimento per una carriera dedicata alla giustizia, all’interno di un edificio simbolo della città e del sistema giudiziario locale.

LECCE - Il Palazzo di giustizia di viale Michele de Pietro ha salutato questa mattina il magistrato Guglielmo Cataldi. Una cerimonia che ha riempito l'aula magna, con la partecipazione di magistrati, avvocati, forze dell'ordine e personale amministrativo per celebrare la fine di una carriera.

