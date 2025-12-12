Pagelle Celtic Roma i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Analizziamo i protagonisti e le delusioni della sfida tra Celtic e Roma, valida per la sesta giornata di Europa League 2025/2026. Ecco i principali TOP e FLOP della partita, evidenziando le prestazioni più significative di entrambe le squadre. Un'istantanea delle emozioni e delle scelte che hanno caratterizzato questa importante sfida europea.

Largo successo della Roma di Gasperini in trasferta che batte il Celtic con il risultato di 0-3. Ecco le valutazioni della sfida: I VOTI CELTIC – Schmeichel 6; Trusty 5, Scales 4.5, Tierney 5.5

Celtic-Roma, le pagelle: Ferguson British School (7,5), Mancini il solito Highlander (7). Bene anche Celik (7) - La AS Roma schianta il Celtic e si proietta nel gruppo delle prime otto del girone di Europa League. Come scrive msn.com

Celtic-Roma, le pagelle di CM: finalmente Ferguson, muro Ndicka - La Roma si rialza dopo le due sconfitte in Serie A con Cagliari e Napoli, decisivi l’autogol di Scales e la doppietta di Ferguson: le pagelle del match. Riporta msn.com