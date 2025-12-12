Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | consulta le date

Scopri le date di pagamento della Naspi a dicembre 2025. I bonifici dell’indennità di disoccupazione sono previsti a partire dal 15 dicembre per chi già riceve il sussidio. Consulta il calendario ufficiale per conoscere le date esatte e pianificare al meglio le tue esigenze finanziarie durante il mese.

I pagamenti dell' indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l'interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità.