Padre violento minaccia gli assistenti sociali la scelta della vittima | Devolvo il risarcimento ai suoi figli

Un gesto di grande umanità e dignità professionale emerge da Rimini, dove un assistente sociale, minacciato da un padre violento, decide di devolvere il risarcimento ai figli della vittima. L’assessore Kristian Gianfreda ha espresso gratitudine per questa testimonianza di vicinanza alle ‘vittime invisibili’, sottolineando l’importanza del ruolo degli operatori sociali nel supporto alle persone più vulnerabili.

Un gesto che parla di dignità professionale, profonda umanità e vicinanza alle ‘vittime invisibili’. L'assessore ai Servizi sociali, Kristian Gianfreda, esprime la sua sentita gratitudine a un assistente sociale del Comune di Rimini che, dopo aver subito gravi minacce verbali da parte di un padre. Riminitoday.it

