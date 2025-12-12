Pace contributiva domanda entro il 31 dicembre 2025 | come riscattare i contributi mancanti

L’Inps ricorda che fino al 31 dicembre 2025 è possibile presentare la domanda per la pace contributiva 2024-2025, una misura che permette di riscattare i contributi mancanti per un periodo massimo di cinque anni. Questa opportunità offre ai lavoratori la possibilità di migliorare la propria posizione pensionistica, sfruttando il tempo ancora a disposizione per presentare la richiesta.

L’Inps ricorda che ci sono ancora poco più di due settimane di tempo per presentare la domanda della pace contributiva 2024-2025, la misura che consente di richiedere il riscatto dei contributi ai fini della pensione per un periodo massimo di cinque anni. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, è un’opportunità per i lavoratori del sistema contributivo puro (con contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995) di migliorare la propria situazione previdenziale aggiungendo versamenti al personale montante contributivo. I periodi oggetto di riscatto consentono, infatti, di migliorare la situazione sia per quanto riguarda il diritto ad acquisire la pensione che ai fini del calcolo del trattamento mensile. Lettera43.it

