Pace contributiva domanda entro il 31 dicembre 2025 | come riscattare i contributi mancanti

Lettera43.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ricorda che fino al 31 dicembre 2025 è possibile presentare la domanda per la pace contributiva 2024-2025, una misura che permette di riscattare i contributi mancanti per un periodo massimo di cinque anni. Questa opportunità offre ai lavoratori la possibilità di migliorare la propria posizione pensionistica, sfruttando il tempo ancora a disposizione per presentare la richiesta.

L’Inps ricorda che ci sono ancora poco più di due settimane di tempo per presentare la domanda della pace contributiva 2024-2025, la misura che consente di richiedere il riscatto dei contributi ai fini della pensione per un periodo massimo di cinque anni. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, è un’opportunità per i lavoratori del sistema contributivo puro (con contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995) di migliorare la propria situazione previdenziale aggiungendo versamenti al personale montante contributivo. I periodi oggetto di riscatto consentono, infatti, di migliorare la situazione sia per quanto riguarda il diritto ad acquisire la pensione che ai fini del calcolo del trattamento mensile. Lettera43.it

pace contributiva domanda entroPace contributiva, domanda entro il 31 dicembre 2025: come riscattare i contributi mancanti - Pace contributiva, domanda entro il 31 dicembre 2025: chi può richiedere il riscatto dei contributi mancanti e come ... msn.com

Periodi di vuoto da sanare con la pace contributiva - Salve Vorrei riscattare dei periodi di mancata contribuzione con la pace contributiva. corriere.it

pace contributiva domanda entro il 31 dicembre 2025 come riscattare i contributi mancanti

© Lettera43.it - Pace contributiva, domanda entro il 31 dicembre 2025: come riscattare i contributi mancanti

PACE CONTRIBUTIVA: ULTIMA CHANCE PER LA PENSIONE 5 ANNI DI CONTRIBUTI DA RECUPERARE

Video PACE CONTRIBUTIVA: ULTIMA CHANCE PER LA PENSIONE 5 ANNI DI CONTRIBUTI DA RECUPERARE