otto profughi restano per strada

Otto profughi rischiano di trovarsi senza rifugio, lasciati per strada a causa della mancanza di posti nel Centro di accoglienza di Cremeno. La situazione mette in evidenza le difficoltà del sistema di accoglienza e il rischio di ulteriori emergenze nel territorio.
Otto profughi rischiano la strada. Per loro non c'è più posto. E potrebbero aggiungersene altri. Otto richiedenti asilo politico ospitati nel Centro di accoglienza straordinaria di Cremeno, stanno per essere buttati fuori. Per inseguire il sogno di una vita migliore e scampare a povertà, fame e sete, sevizie e discriminazioni, sono fuggiti dal Mali e dal Burkina Faso. Hanno attraversato mezza Africa, il Sahara, il Mediterraneo sui barconi della morte e hanno risalito tutta la Penisola. Sono stati già riconosciuti come rifugiati; indietro non possono tornare, perché verrebbero certamente uccisi, e nemmeno sarebbe giusto, poiché il loro status di persone che protezione internazionale è stato appunto ormai certificato e riconosciuto e hanno il diritto di restare in Italia.
