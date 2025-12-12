Otto alloggi comunali tornano a nuova vita nel quartiere di Valtesse-Valverde | approvato il progetto esecutivo 

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione di otto alloggi comunali nel quartiere di Valtesse-Valverde, situati in via Uccelli. L'intervento mira a riqualificare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, migliorando le condizioni di vita degli occupanti e valorizzando il quartiere.

Bergamo. La Giunta comunale in data 12 dicembre ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per otto alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nota anche come “case popolari” o “Servizi Abitativi Pubblici” (SAP), situati in via Uccelli, ai civici 20, 26, 28 e 30, nel quartiere di Valtesse-Valverde. L’intervento, per un valore complessivo di 400.000 euro, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PTLLP) 2025–2027, documento fondamentale di pianificazione delle opere pubbliche, e finanziato interamente con risorse comunali. Si tratta di un passo concreto per riportare sul mercato abitativo spazi oggi non utilizzabili, restituendo alla città un patrimonio importante. Bergamonews.it

