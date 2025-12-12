Ospedale Maggiore la denuncia di Vignali | Anziani e malati in coda al freddo per attendere i farmaci

Una lunga coda all’Ospedale Maggiore di Parma ha sollevato preoccupazioni tra cittadini e associazioni, evidenziando le difficoltà di accesso ai farmaci per anziani e malati. La situazione, segnalata da Vignali, mette in luce problematiche legate ai tempi di attesa e alle condizioni di chi è costretto a attendere sotto il freddo, evidenziando la necessità di interventi.

"Una coda infinita per ritirare i farmaci all'Ospedale Maggiore di Parma con numerose persone tra cui malati gravi e anziani ad aspettare fuori al freddo." È quanto ha denunciato in una interrogazione alla Giunta regionale il Consigliere regionale Pietro Vignali."È successo, martedì 9 dicembre.

