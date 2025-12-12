Ospedale Fatebenefratelli | eseguito intervento innovativo di denervazione percutanea delle arterie renali
presso il dott. [Nome del Dottore] ha realizzato un intervento innovativo di denervazione percutanea delle arterie renali, segnando un importante progresso nel trattamento delle patologie cardiovascolari. Questa procedura rappresenta un passo avanti nella ricerca di soluzioni meno invasive ed efficaci per i pazienti.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù “Fatebenefratelli” di Benevento diretta dal prof. Bruno Villari si conferma una eccellenza nel suo campo. A conferma di questo percorso virtuoso qualche giorno fa è stato eseguito, per la prima volta a Benevento e tra le prime volte in Italia, un innovativo intervento di “denervazione percutanea delle arterie renali (RDN)” con utilizzo di tecnologia ad “Ultrasuoni”, metodica indicata per il trattamento dell’ipertensione arteriosa in pazienti non responsivi alla terapia farmacologica standard. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Una donna è morta dopo aver riportato gravi ustioni mentre era ricoverata in Rianimazione all'ospedale "Fatebenefratelli" di #Napoli. Secondo i figli, un riscaldatore sarebbe stato lasciato acceso nel letto, provocando ferite di secondo e terzo grado su gambe - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto sottoposto a intervento, asportati 3 polipi. Il ministero: «È in ottime condizioni» - è in ottime condizioni a seguito dell’intervento in day hospital eseguito questa mattina ... ilsole24ore.com scrive
Crosetto 'in ottime condizioni dopo l'intervento, già al lavoro' - Il ministro della Difesa Guido Crosetto "è in ottime condizioni a seguito dell'intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Roma ed è già al lavoro". Scrive ansa.it
Benevento: Fatebenefratelli, intervento record