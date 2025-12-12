Ospedale di Torregalli | lavori da settembre per il nuovo pronto soccorso
A partire da settembre 2026, l’ospedale di San Giovanni di Dio a Torregalli avvierà i lavori per il nuovo pronto soccorso, un intervento da circa 50 milioni di euro finanziato interamente dalla regione. I lavori si concluderanno entro dicembre 2029, migliorando significativamente i servizi di emergenza del nosocomio.
Nuovo pronto soccorso Torregalli, ecco il progetto - FIRENZE: Sarà realizzato un nuovo edificio su tre livelli collegato all'ospedale.
