Ospedale di Terni svolta per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da Vinci
L'ospedale di Terni introduce il robot Da Vinci nel trattamento dell'obesità patologica, segnando una svolta significativa nella chirurgia digestiva. Questa innovazione permette interventi più precisi e meno invasivi, migliorando le prospettive di cura per i pazienti affetti da obesità grave presso l'azienda ospedaliera Santa Maria.
Il robot chirurgico Da Vinci entra stabilmente anche nel percorso di cura dell’obesità patologica all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Nella struttura complessa di chirurgia digestiva e d’urgenza, diretta dal dottor Giovanni Tebala, la tecnologia robotica – già ampiamente utilizzata per. Ternitoday.it
Il robot anche per il trattamento dell'obesità patologica a Terni - Il robot chirurgico Da Vinci entra stabilmente anche nel percorso di cura dell'obesità patologica all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. msn.com
