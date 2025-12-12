Ospedale di Pozzuoli e Africaintesta in visita due giovanissimi aspiranti medici

Due giovani aspiranti medici hanno visitato il reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Pozzuoli, accompagnati da Africaintesta. L’esperienza rappresenta un importante momento di formazione e orientamento per i ragazzi, che si avvicinano al mondo della medicina, e testimonia l’impegno dell’ospedale nel promuovere iniziative di coinvolgimento e crescita dei futuri professionisti.

nel reparto di Cardiologia. Accolti dal dir. UOC del reparto, Marco Boccalatte e dal dr. Luca Cardillo, gancio con l'associazione umanitaria, si è dato vita ad uno dei momenti più significativi. Una mattinata dedicata a due giovanissimi aspiranti medici che vogliono dedicare i loro

Ospedale di Pozzuoli e Africaintesta, in visita due ragazzi della Tanzania, aspiranti medici

