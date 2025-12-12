Ospedale di Assisi lo spazio Centro Donna arricchito di foto d' autore | la maternità e il miracolo della vita

L'Ospedale di Assisi celebra la bellezza della maternità e della vita con l'aggiunta di fotografie d'autore nello spazio Centro Donna. Questa iniziativa arricchisce gli ambienti dedicati alle donne, creando un contesto che valorizza il miracolo della nascita e il percorso di vita, offrendo un'esperienza visiva e emotiva significativa.

Un dono prezioso arricchisce gli spazi del Centro Donna, situato all'interno dell'ospedale di Assisi dell'Usl Umbria 1. Si tratta di una serie di stampe fotografiche firmate da Francesca Tocchi, che immortalano con delicatezza e poesia il legame unico tra donne in dolce attesa e i loro neonati.

