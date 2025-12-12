Ospedale della Malpensa architettura territorio e innovazione sanitaria | ecco come sarà

Presentato ufficialmente il progetto del nuovo Ospedale della Malpensa, che nascerà a Busto Arsizio, unificando le strutture di Busto Arsizio e Gallarate nell’area di Beata Giuliana. L’evento si è svolto a MalpensaFiere, segnando un passo importante per lo sviluppo territoriale e l’innovazione sanitaria in Lombardia.

Busto Arsizio (VA), 12 dicembre 2025 - Negli spazi di MalpensaFiere, Regione Lombardia ha presentato oggi ufficialmente il progetto vincitore del nuovo Ospedale della Malpensa, destinato a unificare le strutture di Busto Arsizio e Gallarate nell’area di Beata Giuliana. “Oggi compiamo un passo decisivo per il futuro della sanità lombarda e del territorio della Valle Olona. La presentazione del progetto del nuovo Grande Ospedale della Malpensa rappresenta una delle più grandi opportunità di sviluppo per la nostra rete ospedaliera. Un ospedale moderno, sostenibile, tecnologico, pensato per migliorare l’accesso alle cure e offrire servizi di eccellenza ai cittadini”, le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenuto alla cerimonia, alla presenza dei sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, di Gallarate Andrea Cassani, del direttore generale dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi e del direttore studio di architettura Zaha Hadid Architects, Paolo Zilli. Ilgiorno.it

