Orrore in Italia picchiata dal compagno e costretta a prostituirsi | era lui a procacciarle i clienti

Una donna italiana viveva un incubo domestico, picchiata dal compagno e costretta a prostituirsi. Lui si occupava di procurarle clienti, trasformando il loro ambiente in una gabbia di violenza e terrore. Questa drammatica vicenda evidenzia la gravità delle violenze domestiche e delle forme di sfruttamento subite da molte donne.

La storia si svolge tra le pareti domestiche, trasformate da rifugio in una prigione di abusi e paura. Per circa tre anni, la vita di una donna è stata segnata dalla volontà prevaricatrice del suo convivente, un uomo la cui esistenza era dominata da una devastante dipendenza da sostanze stupefacenti. Questa dipendenza non era solo una malattia personale, ma il motore oscuro di una catena di soprusi. Le minacce si mescolavano alle aggressioni fisiche; il controllo ossessivo impediva alla vittima persino di uscire di casa, tessendo una tela di isolamento e terrore. Ma la violenza non si fermava al mero maltrattamento. Thesocialpost.it

