Orribile e disumano | agricoltori pugliesi contro la distruzione sistematica dell’economia olivicola in Palestina Cia Puglia

Gli agricoltori pugliesi esprimono forte preoccupazione per la distruzione dell’economia olivicola in Palestina, denunciando le aggressioni dei coloni e le devastazioni sistematiche che minacciano la sopravvivenza delle comunità locali. Un comunicato di Cia Puglia evidenzia la gravità di questa situazione, definendola “orribile e disumana”.

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Quello che sta succedendo in Palestina e in Cisgiordania, con le aggressioni dei coloni che continuano indisturbate e la distruzione sistematica dell'economia olivicola e agricola dei palestinesi, è orribile e disumano. Gli oliveti palestinesi, primaria e fondamentale risorsa di sostentamento, sono stati per larga parte distrutti e volutamente estirpati durante la guerra. Le piante superstiti, tuttavia, sono riuscite miracolosamente ad arrivare a produzione, ma agli olivicoltori palestinesi viene impedito di poter vendere liberamente le proprie olive, come è stato messo in evidenza lucidamente e drammaticamente nella recente audizione dell'imprenditore Ziad Anabtawi, davanti alla Commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica Italiana.