Oroscopo Paolo Fox Settimana 15-21 Dicembre 2025 | Le Previsioni per tutti i Segni

Ecco le previsioni di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Un periodo di rinnovamento e crescita, con energia stabile che favorisce il recupero e il progresso personale. Scopri cosa riservano i pianeti per il tuo segno e come affrontare al meglio gli ultimi giorni dell’anno.

Ariete. La settimana porta una spinta nuova che permette di chiudere l’anno in crescita. L’energia è più stabile e aiuta a recuperare piccoli ritardi. In amore torna il bisogno di chiarezza, anche nelle coppie solide. Nel lavoro alcune questioni restano impegnative, ma la sensazione è di riprendere il controllo. Toro. Tra il 15 e il 21 dicembre l’atmosfera diventa più morbida e offre spazio per soluzioni che sembravano lontane. In amore arrivano conferme importanti, soprattutto per chi ha affrontato dubbi nelle scorse settimane. Sul lavoro è utile mantenere prudenza nelle scelte economiche, anche se le novità iniziano a profilarsi. Tivvusia.com

