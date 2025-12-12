oroscopo 12 14 dicembre 2025

L'oroscopo dal 12 al 14 dicembre 2025 offre spunti su come affrontare il weekend in base ai transiti astrali. Per l'Ariete, si preannuncia un periodo di energia intensa e determinazione, invitando a canalizzare questa vitalità in attività utili e rigeneranti. Scopri cosa riservano gli altri segni per questi giorni di dicembre.

? Ariete. Weekend energico e testardo: vorresti spaccare il mondo ma forse è il caso di rallentare. Usa l’energia per qualcosa di produttivo, magari una bella passeggiata o sistemare quella cosa che rimandi da mesi. Amore: Qualche scintilla. ma anche le scintille possono accendere fuochi! Consiglio: Sii più paziente, soprattutto con te stesso.? Toro. Hai voglia di comfort, ma anche di essere al centro dell’attenzione. La combinazione ideale? Un brunch con amici e una serata sul divano con chi ami. Amore: Atmosfera romantica, ma non cadere nella trappola della gelosia. Consiglio: Coccolati, te lo meriti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it