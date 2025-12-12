Orobica Pesca lancia il Click & Collect | il Natale diventa più semplice e moderno

Orobica Pesca presenta il nuovo servizio Click & Collect, pensato per rendere più semplice e moderna l’esperienza d’acquisto in vista del Natale 2025. Questa innovazione permette ai clienti di ordinare online e ritirare i prodotti direttamente in negozio, eliminando le attese e garantendo praticità e sicurezza. Un passo avanti per avvicinare ancora di più l’azienda ai consumatori bergamaschi.

Orobica Pesca si prepara al Natale 2025 con una grande novità destinata a facilitare la vita dei clienti e a portare l’azienda ancora più vicina alle esigenze dei bergamaschi: l’introduzione del servizio Click & Collect, il sistema che permette di ordinare online e ritirare i prodotti direttamente in negozio, senza attese e con la sicurezza di trovare tutto pronto. Una svolta significativa per una realtà storica del territorio, frutto di mesi di lavoro dedicati a rendere l’esperienza d’acquisto più moderna, fluida e in linea con le nuove abitudini digitali. L’azienda ha investito in tecnologia, logistica e riorganizzazione dei flussi interni per offrire ai clienti un servizio rapido, preciso e intuitivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

