Oro grigio | un viaggio nella terza età tra dignità e consapevolezza

Oro grigio è un documentario di Francesco Bonelli che esplora le sfide e le emozioni dell'invecchiamento, focalizzandosi sulla dignità e la consapevolezza degli anziani. Attraverso le testimonianze e le immagini, il film mette in luce la voglia di amare e contribuire che caratterizza questa fase della vita, offrendo una riflessione profonda sulla terza età.

Ci siamo fatti raccontare dal regista Francesco Bonelli il suo documentario Oro grigio, un viaggio tra le problematiche che circondano l'invecchiamento e che esplora la grande voglia di amare e contribuire degli anziani. Il colore dell'età, ma anche il suo essere preziosa. Questo sintetizza il titolo Oro grigio del documentario firmato da Francesco Bonelli protagonista di una serie di proiezioni in giro per l'Italia che sta incontrando una grande partecipazione del pubblico. Dopo il tutto esaurito dello scorso 31 ottobre, stasera sarà al Cinema delle Province di Roma, ma il percorso è in via di sviluppo e toccherà altre città, da Milano a Torino. Movieplayer.it

