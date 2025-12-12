Oro e orologi rubati a Guanzate | telecamere inchiodano due cileni

Due cittadini cileni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Appiano Gentile per il furto di orologi e oro avvenuto a Guanzate lo scorso novembre. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato alla ricostruzione dell’accaduto e all’individuazione dei responsabili.

I carabinieri della stazione di Appiano Gentile hanno denunciato in stato di libertà due persone ritenute responsabili di un furto in abitazione aggravato commesso a Guanzate lo scorso novembre.Si tratta di un uomo di 25 anni e di una donna di 35 anni, entrambi cileni, irregolari sul territorio. Quicomo.it Rubano orologi e monili d’oro a un noto ristoratore: bottino 15mila euro - LANCIANO Ammonta a 15mila euro il bottino di un furto avvenuto nell’abitazione della famiglia D’Ovidio, titolari dell’hotel ristorante “La Furnacelle” di Lanciano, a Santa Maria dei Mesi. ilmessaggero.it Furti a Padule, rubati orologi e catenine. Controlli alla Vittorina per la segnalazione di persone sospette x.com Il blitz è durato più di un’ora. Rubati orologi di marca, soldi e gioielli. È caccia al commando composto da persone con accento dell’Est - facebook.com facebook

Diamanti e gioielli rubati e rivenduti ai Compro oro

Video Diamanti e gioielli rubati e rivenduti ai Compro oro Video Diamanti e gioielli rubati e rivenduti ai Compro oro