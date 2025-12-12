Organici ATA riduzione dal 2026 27 di oltre 2mila posti | pubblicato DECRETO e TABELLE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale n.211/2025, che riguarda la revisione degli organici ATA. A partire dall’anno scolastico 2026/27, si prevede una riduzione di oltre 2.000 posti, secondo le tabelle ufficiali pubblicate sul sito del Ministero.

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il decreto ministeriale n.2112025 di revisione dell’organico ATA. L'articolo Organici ATA, riduzione dal 202627 di oltre 2mila posti: pubblicato DECRETO e TABELLE . Orizzontescuola.it

Organico Ata, revisione criteri per la definizione: pubblicato decreto – PDF e TABELLE - Con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 novembre 2025, n. tecnicadellascuola.it

Organici ATA 2025/2026, pubblicato decreto: la ripartizione regione per regione – PDF - 210 del 3 novembre 2025 sulle dotazioni organiche del personale Ata relative all’anno scolastico 2025/2026. tecnicadellascuola.it

