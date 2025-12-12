Ordine su Gimenez | Deve cambiare squadre Milan tre operazioni indispensabili sul calciomercato
Con l'apertura del mercato di gennaio alle porte, il Milan si prepara a rafforzare la rosa con operazioni chiave. Franco Ordine analizza le possibili mosse, focalizzandosi su Gimenez e altre strategie che potrebbero cambiare le sorti della squadra nelle prossime settimane. Un momento cruciale per il club rossonero in vista della seconda parte della stagione.
Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni a un gennaio che potrebbe essere decisivo. Franco Ordine parla di Gimenez e non solo. Un estratto dal pezzo per 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? Ordine: Mercato Bloccato! L'agente di Gimenez conferma: il messicano non si muove a gennaio e «non c’è la possibilità di fare alcuna operazione in attacco». La priorità è il difensore: Thiago Silva è la «classica opportunità» (come Beckham). «Piuttos - facebook.com Vai su Facebook
? #Allegri: "Gimenez cos'ha alla testa? Sempre ironico il professor Ordine. Santiago sta lavorando, in settimana speriamo di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo tutti di averlo, abbiamo bisogno anche di lui. Anche se no Vai su X
Il tempo di Gimenez al Milan è scaduto - Improbabile che possa andare in panchina domenica col Sassuolo, nella migliore delle ipotesi può essere arruolato per la semifinale di Supercoppa d'Italia in Arabia ... Scrive msn.com
