Ordine su Gimenez | Deve cambiare squadre Milan tre operazioni indispensabili sul calciomercato

Pianetamilan.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'apertura del mercato di gennaio alle porte, il Milan si prepara a rafforzare la rosa con operazioni chiave. Franco Ordine analizza le possibili mosse, focalizzandosi su Gimenez e altre strategie che potrebbero cambiare le sorti della squadra nelle prossime settimane. Un momento cruciale per il club rossonero in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni a un gennaio che potrebbe essere decisivo. Franco Ordine parla di Gimenez e non solo. Un estratto dal pezzo per 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ordine gimenez deve cambiareIl tempo di Gimenez al Milan è scaduto - Improbabile che possa andare in panchina domenica col Sassuolo, nella migliore delle ipotesi può essere arruolato per la semifinale di Supercoppa d'Italia in Arabia ... Scrive msn.com

