Ordine al Milan | Servono tre operazioni sul calciomercato E su Gimenez rivela che …

Manca poco all'apertura del calciomercato di gennaio, un periodo fondamentale per il Milan. Franco Ordine analizza le possibili strategie dei rossoneri, concentrandosi su Gimenez e altre operazioni chiave. Tre interventi sul mercato potrebbero essere necessari per rinforzare la squadra e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni a un gennaio che potrebbe essere decisivo. Franco Ordine parla di Gimenez e non solo. Un estratto dal pezzo per 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Mercato Milan, servono tre colpi a gennaio per puntare lo scudetto! Le ultime. L'euforia per la vittoria nel Derby di Milano ha lasciato spazio a una consapevolez

