Orban | oggi la UE prende una decisione che causerà danni irreparabili

Il premier ungherese Viktor Orbán critica duramente le recenti decisioni dell'Unione Europea, sostenendo che rappresentino un passo verso la distruzione dello Stato di diritto e l'instaurazione di un regime autoritario guidato dai burocrati di Bruxelles. La sua presa di posizione evidenzia le tensioni tra i governi nazionali e le istituzioni europee su questioni di sovranità e governance.

''lo Stato di diritto nella UE viene sostituito dal governo dei burocrati. In altre parole, si è affermata una dittatura di Bruxelles''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

