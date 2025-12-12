Orban | oggi la UE prende una decisione che causerà danni irreparabili

Il premier ungherese Viktor Orbán critica duramente le recenti decisioni dell'Unione Europea, sostenendo che rappresentino un passo verso la distruzione dello Stato di diritto e l'instaurazione di un regime autoritario guidato dai burocrati di Bruxelles. La sua presa di posizione evidenzia le tensioni tra i governi nazionali e le istituzioni europee su questioni di sovranità e governance.

''lo Stato di diritto nella UE viene sostituito dal governo dei burocrati. In altre parole, si è affermata una dittatura di Bruxelles''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Orban: “oggi la UE prende una decisione che causerà danni irreparabili”

Oggi, in aula a Strasburgo, abbiamo approvato a larga maggioranza - nonostante i voti contrari dell'estrema destra - la relazione sullo stato di diritto in Ungheria, elaborata dalla Commissione LIBE (Libertà civili giustizia e affari interni), di cui faccio parte.

Orban contro blocco degli asset russi a maggioranza, 'Ue ha passato il Rubicone' - Il premier ungherese Viktor Orbán ha criticato la decisione Ue di rinnovare a tempo indeterminato le sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l'articolo 122 del Trattato, decisione ... Secondo ansa.it

Orban va da Putin e sfida l'Ue sul petrolio russo: "Garantiremo l'approvvigionamento energetico da Mosca" - Sul conflitto in Ucraina, Orban si è presentato nelle vesti di mediatore: "Essendo vicini alla guerra, ne vediamo ogni giorno l'impatto sulle famiglie e sulla nostra economia. Riporta today.it

Orbán tra i predatori della libertà di stampa, la prima volta di un leader Ue nella lista

