Ora puoi abbandonare i gruppi WhatsApp di nascosto | come funziona l'uscita invisibile

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come uscire dai gruppi WhatsApp senza essere notato grazie alla nuova funzione di uscita invisibile. Questa novità permette di lasciare i gruppi senza inviare notifiche pubbliche, offrendo maggiore privacy e controllo sulla propria cronologia dei messaggi. Ecco come funziona e come utilizzarla per gestire al meglio la tua presenza online.

Una funzione permette di abbandonare i gruppi senza notifiche pubbliche, mantenendo il controllo sulla cronologia dei messaggi e sulla propria privacy. WhatsApp ha mandato un messaggio a tutti gli utenti per spiegare come attivarla. Fanpage.it

Abbandonare i gruppi Whatsapp non sarà così silenzioso

