Operazione contro i furti di beni archeologici Sequestri da 17 milioni

Nell'ambito di un'importante operazione, le autorità hanno sequestrato beni archeologici per un valore di 17 milioni di euro, colpendo un vasto giro di furti e traffico illecito in Calabria e Sicilia. Sequestrati migliaia di reperti, nel tentativo di contrastare il mercato clandestino di beni culturali e tutelare il patrimonio storico delle regioni.

Operazione contro i furti di beni archeologici in Calabria e Sicilia. Sequestrati migliaia di reperti del valore complessivo di 17 milioni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. Tv2000.it

