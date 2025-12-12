Operazione contro i furti di beni archeologici Sequestri da 17 milioni

Nell'ambito di un'importante operazione, le autorità hanno sequestrato beni archeologici per un valore di 17 milioni di euro, colpendo un vasto giro di furti e traffico illecito in Calabria e Sicilia. Sequestrati migliaia di reperti, nel tentativo di contrastare il mercato clandestino di beni culturali e tutelare il patrimonio storico delle regioni.

Operazione contro i furti di beni archeologici in Calabria e Sicilia. Sequestrati migliaia di reperti del valore complessivo di 17 milioni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. Tv2000.it Maxi operazione “GHENOS”: 45 misure cautelari contro un traffico internazionale di beni culturali - Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, coordinata ... 98zero.com Maxi operazione dei Carabinieri: 45 persone coinvolte in traffico illecito di beni culturali - Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo, coordinati dalla Procura Distrettuale di Catania, stanno ... sicilianews24.it Chi l'ha visto?. . Beni archeologici rubati: Individuati i "tombaroli" che operavano in Sicilia e Calabria con scavi illeciti, deturpamento dei siti, furti e ricettazione dei reperti. I Carabinieri TPC di #Catania e #Catanzaro, con l'operazione "Ghenos-Scylletium", hann - facebook.com facebook Beni archeologici rubati: Individuati i "tombaroli" che operavano in Sicilia e Calabria con scavi illeciti, deturpamento dei siti, furti e ricettazione dei reperti. I Carabinieri TPC di #Catania e #Catanzaro hanno arrestato 56 persone. Ci sono altre segnalazioni? #chi x.com © Tv2000.it - Operazione contro i furti di beni archeologici. Sequestri da 17 milioni

